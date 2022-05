Inflatie nog steeds hoog, maar opnieuw wat minder hoog dan vorige maand

De inflatie was in mei nog steeds hoog, maar minder hoog dan in maart en april. Het is de tweede maand op rij dat de inflatie minder hoog uitvalt dan een maand eerder.

De prijzen waren in mei 10,2 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de prijzen in Nederland, volgens de Europese rekenmethode. In maart kwam de inflatie volgens die rekenmethode nog op 11,7 procent uit.

Energie en voedsel

De hoge inflatie van de afgelopen maanden wordt vooral veroorzaakt door de hoge energie- en brandstofprijzen, maar in mei stegen die iets minder hard dan in de maanden hiervoor. De energieprijzen inclusief brandstoffen waren in mei zo'n 67 procent hoger dan een jaar eerder. Vorige maand was dat nog zo'n 83 procent.

De prijzen van voedsel daarentegen stegen wel wat harder. In mei was voedsel zo'n 8 procent duurder dan een jaar geleden. Vorige maand was dat nog zo'n 7 procent.

Op 9 juni publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek het inflatiepercentage volgens de Nederlandse rekenmethode. Dan wordt ook meer duidelijk over welke producten in prijs zijn gestegen.