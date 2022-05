Marcel Gelauff stopt als hoofdredacteur van NOS Nieuws. Per 1 september 2022 verlaat hij de redactie waar hij bijna 20 jaar geleden als adjunct-hoofdredacteur binnenkwam. "Ik laat achter me waar ik me al die jaren met alle ambitie, betrokkenheid en emotie samen met alle collega's voor heb ingezet."

Maar het is goed dat een nieuwe fase zich nu aandient, zegt Gelauff, zowel voor de NOS als voor hem zelf. Eerder vandaag maakte hij op de redactie van NOS Nieuws zijn vertrek bekend. "Het is belangrijk dat er na enige tijd een nieuwe hoofdredacteur komt. Iemand die weer eigen en andere accenten kan zetten."

"En voor mij breekt ook een nieuwe periode aan, met een nieuwe vrijheid die ik graag wil omarmen. Ik ben gezond, voel me sterk en dan is het jaar waarin ik 65 word een goed moment om te stoppen."

Gelauff begon in 2003 bij de NOS. Eerst als adjunct-hoofdredacteur en sinds 2011 is hij hoofdredacteur. Daarvoor werkte hij onder meer als eindredacteur en chef bij RTL Nieuws, en schreef hij voor de Leidse Courant en De Gooi- en Eemlander.

Betekenisvol

En na 42 jaar fulltime werken in de journalistiek is het nu tijd voor nieuwe vrijheden. "Aan die gedachte heb ik best even moeten wennen. Of nou ja, eigenlijk ben ik er nog niet helemaal aan gewend. De functie van hoofdredacteur bij NOS Nieuws is buitengewoon eervol en betekenisvol. Maar ook veeleisend, kwetsbaar, en in momenten eenzaam. Je bent altijd op talloze borden tegelijk aan het schaken, maar dat is natuurlijk ook wat aantrekt, wat verslavend is en wat steeds weer nieuwe impulsen en kracht geeft."

NOS Nieuws groeide onder Gelauff uit tot een multimediale redactie, waar 24/7 nieuws wordt gebracht en online publiceren de basis is van alle verhalen. Met de komst van NOS op 3 en NOS Stories zijn bovendien nieuwe, jonge, doelgroepen bereikt die via eigen kanalen worden bediend. Wekelijks bereikt de NOS via radio, televisie en online 93,7 procent van het Nederlandse publiek.

Gelauff: "Ons bereik is enorm en we zijn jaar na jaar het nieuwsmerk dat in Nederland het meest wordt vertrouwd. We zijn anno 2022 met hoge journalistieke kwaliteit en grote diversiteit actief op alle platforms. Dat is iets om trots op te zijn."

Autonomie

De scheidend hoofdredacteur, tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en Persveilig-bestuurslid, benadrukt het belang van zelfvertrouwen en autonomie in de journalistiek. "Juist nu in polarisatie soms beperkte deelbelangen voorop worden gesteld en intolerantie, beschuldigen en framen als methodieken worden ingezet, moet de journalistiek zich in alle onafhankelijkheid blijven richten op feitelijke, faire verslaggeving en duiding van het nieuws."

NOS-directeur Gerard Timmer roemt de veelzijdigheid en journalistieke professionaliteit van Gelauff. "NOS Nieuws heeft het allerbelangrijkste gedaan wat je in deze tijd kan en moet doen: Daar zijn waar je publiek is. Bovendien is NOS Nieuws volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau het enige medium dat er dagelijks in slaagt Nederlanders - van jong en oud, hoog en laag opgeleid en man en vrouw - te verbinden."

"Om dit allemaal te bereiken is stuurmanskunst nodig, die Marcel op bewonderenswaardige wijze heeft laten zien. Hij heeft de NOS veel gegeven en daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd."

Trots en voldoening

De komende drie maanden gebruikt Gelauff om zijn werk bij de NOS af te ronden en over te dragen. In dezelfde periode start de zoektocht naar zijn opvolger. Gelauff: "Er zullen momenten zijn dat ik met weemoed terugkijk, maar ik weet zeker dat trots en voldoening zullen overheersen. Een hoofdredacteur kan zijn of haar redactie alleen maar dragen als hij of zij ook door de redactie wordt gedragen. Ik ben er dankbaar voor dat mijn redactie dat al die jaren heeft gedaan."