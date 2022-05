Zanger Ronnie Hawkins, mentor van The Band, overleden

De Amerikaanse rockabilly-zanger Ronnie Hawkins, vooral bekend van het samenbrengen van The Band, is overleden. Hij was 87 en al enige tijd ziek.

Hawkins kwam uit de zuidelijke staat Arkansas en probeerde het eind jaren 50 te maken als artiest. Hij had enkele kleine hitjes, maar zag in dat hij het aflegde tegen grote namen als Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis en Conway Twitty. Die laatste adviseerde hem het eens in Canada te proberen.

In Toronto en omgeving sloegen zijn energieke optredens en rock-'n-roll-repertoire wel aan. Hij bracht met zijn drummer, de ook uit Arkansas afkomstige Levon Helm, een begeleidingsband samen. Die bestond - na de nodige personeelswisselingen - begin jaren 60 uit Robbie Robertson op gitaar, Richard Manuel op piano en Rick Danko op bas.

Nadat ze enkele jaren steeds hetzelfde - meestal gecoverde - materiaal hadden gespeeld, vonden de bandleden het welletjes en vormden ze, met de later toegevoegde Garth Hudson, The Band.

Hawkins op het afscheidsconcert van The Band, The Last Waltz: