Japans brein achter gijzelactie in Den Haag na 22 jaar vrijgelaten

Getooid met een zonnehoed en een mondkapje met bloemenprint verliet de 76-jarige Fusako Shigenobu vandaag de gevangenis in Tokio. Shigenobu, ook bekend als de 'keizerin van de terreur', zat 22 jaar vast voor haar betrokkenheid bij een gijzelingsactie in de Franse ambassade in Den Haag in 1974.

Alleen haar sjaal, een keffiyeh, verwees nog naar haar verleden als oprichtster van het Japanse Rode Leger, dat in de jaren 70 een reeks terreuraanslagen pleegde in naam van de Palestijnse zaak.

Eerst Tel Aviv, daarna Den Haag

Een van die gewapende aanvallen vond in 1972 plaats op de luchthaven van Tel Aviv. Drie leden van de radicaal-linkse groepering schoten met automatische wapens op passagiers en personeel en gooiden handgranaten door de luchthaven. Bij de aanslag vielen 26 doden en 80 gewonden. Shigenobu, destijds 26 jaar, zou het brein achter deze aanval zijn geweest.

Twee jaar later, in 1974, bezetten leden van het Japanse Rode Leger de Franse ambassade in Den Haag. Zij eisten de vrijlating van een ander lid dat vastzat in een gevangenis in Parijs. Vier dagen lang gijzelden ze de ambassadeur en tien medewerkers. Twee politieagenten raakten daarbij zwaargewond. Shigenobu werd verantwoordelijk gehouden voor de gijzeling, die destijds grote indruk maakte in Nederland.

Een militair kamp op Schiphol en tanks op straat, zo verliep de gijzeling op de Franse ambassade in 1974: