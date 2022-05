Ouderen weer aan de slag om krapte tegen te gaan: kijk naar IJsland en Japan

Vanwege de enorme vraag naar personeel op de arbeidsmarkt wordt van alles geprobeerd om het werk toch gedaan te krijgen: parttimers die meer uren gaan werken, de inzet van arbeidsmigranten en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, Nog een mogelijkheid is om ouderen die tegen hun pensioen aanzitten of al met pensioen zijn, aan te sporen om door te werken of opnieuw aan de slag te gaan.

"De AOW-leeftijd is natuurlijk al verhoogd, maar waar meer aandacht voor nodig is, is het combineren van pensioen en werk", zegt Kène Henkens, hoogleraar Pensioensociologie verbonden aan demografisch instituut NIDI en het UMCG. "Op hogere leeftijd iets blijven doen op de arbeidsmarkt is zeker een deel van de oplossing voor de krapte."

'Actievere rol werkgevers'

"Het mooie van Nederland is dat we een goed pensioenstelsel hebben, daardoor is er minder noodzaak om op hogere leeftijd te werken. Maar je moet mensen wel stimuleren om dit vrijwillig te doen. Werkgevers moeten hierin een actievere rol vervullen", aldus Henkens.

In sommige landen werken ouderen al veel vaker, zoals in IJsland en Japan: