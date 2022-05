Italiaanse kerk onderzoekt seksueel misbruik, maar critici niet tevreden

De Italiaanse katholieke kerk gaat een onderzoek instellen naar seksueel misbruik, zo heeft de conferentie van Italiaanse bisschoppen besloten op hun jaarlijkse vergadering. Een groep wetenschappers krijgt toegang tot kerkelijke documenten, waarmee ze het misbruikschandaal vanaf het jaar 2000 tot nu in kaart kunnen brengen.

"Dit is een nieuwe weg. De Italiaanse weg", zei de voorzitter van de bisschoppenconferentie Zuppi op een persconferentie. Anders dan in veel andere Europese landen is in Italië nog nooit onderzoek gedaan naar seksueel misbruik. Hoewel daar nu dus verandering in komt, is tevredenheid bij de slachtoffers ver te zoeken. Zij vinden de opzet van het onderzoek ondermaats.

"Het kost slachtoffers van misbruik vaak jaren om hun trauma onder ogen te komen, laat staan aangifte te doen", zegt Francesco Zanardi, die zelf in zijn jeugd misbruikt werd door een priester. "Bij mij duurde het dertig jaar voordat ik kon erkennen dat ik een slachtoffer was en aangifte deed. Alleen de laatste twintig jaar onderzoeken, is lang niet genoeg", vindt hij daarom.

Omdat Zanardi in de jaren 80 werd misbruikt, valt zijn geval buiten de opzet van het onderzoek.

Zanardi brengt met zijn organisatie Rete l'Abuso al jaren gevallen van seksueel misbruik in Italië in kaart: