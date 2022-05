Chinese eilandtour voedt vrees voor koude oorlog in de Stille Oceaan

Acht tropische eilandstaten bezoeken in tien dagen tijd. Het is een schema waar een Amerikaanse passagier van een cruiseschip jaloers op zou zijn. Maar de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi maakt bepaald geen vakantietripje naar de Stille Oceaan. Met de eilandtour, die donderdag begon op de Salomonseilanden, wil China zijn invloed in de regio vergroten.

China aast op een breed veiligheidsakkoord met naast de Salomonseilanden ook Papoea-Nieuw-Guinea, Fiji, Vanuatu, Samoa, Tonga en Kiribati. Die landen bezoekt Wang fysiek. Er staan ook digitale afspraken gepland met de Cookeilanden, Niue en Micronesië.

Het zijn allemaal geen landen die op het eerste gezicht een grote rol spelen op het wereldtoneel, maar in potentie kunnen ze een geopolitieke strijd ontketenen tussen het Westen en China. Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten maken zich grote zorgen om de plannen.

Bij Micronesië krijgt China nul op het rekest. President David Panuelo schreef aan zijn collega-staatshoofden in de regio dat hij vreest dat de Chinese Common Development Vision als beste uitkomst "een nieuwe Koude Oorlog" tot gevolg heeft, en in het slechtste geval "een wereldoorlog".

Sociale orde handhaven

Uit de tekst van het voorgestelde akkoord blijken plannen voor vergaande economische samenwerking, maar China poogt vooral ook om voet aan de grond te krijgen op militair vlak. China biedt private investeringen aan aan de eilandstaten waarvan de economie door de coronacrisis een flinke klap heeft gekregen. Als het aan China ligt komt er zelfs een vrijhandelszone en wordt er een "maritiem ruimtelijk plan" opgesteld, dat China toegang geeft tot lucratieve visserijgebieden en andere natuurlijke hulpbronnen.

Tegelijkertijd wil China politieagenten trainen en "samenwerking uitbreiden op het gebied van wetshandhaving, samen strijden tegen internationale misdaad en een dialoogmechanisme opzetten over wetshandhaving en politiesamenwerking." In een al ondertekend akkoord met de Salomonseilanden staat een passage die nog veel verder gaat. China kan politie en militairen sturen om "de sociale orde te handhaven, levens en eigendommen van mensen te beschermen en humanitaire hulp te bieden". In essentie betekent dat Chinese militaire aanwezigheid, redeneren Australië, Nieuw-Zeeland en de VS.