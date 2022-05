Eerste ontslagrondes bij snelgroeiende bedrijven, 'we gaan richting winter'

Bij snelgroeiende en vaak jonge bedrijven wordt momenteel de ene na de andere ontslagronde aangekondigd. Gisteren maakte flitsbezorger Getir bekend wereldwijd ruim 4000 mensen te ontslaan, 14 procent van het totaal. Eerder deze week was er ook een ontslagronde bij concurrent Gorillas. Daar ging het om een paar honderd ontslagen.

En het gaat niet alleen om flitsbezorgers. "Er gaan er nog veel meer volgen", zegt Janneke Niessen van investeringsfonds CapitalT. Zoals bij Klarna, dat bekend is van online achteraf betalen: 10 procent van het personeel wordt daar ontslagen. Ook is er een ontslagronde bij Netflix en een aannamestop bij onder andere Facebook. "Dit is de normale cyclus. In de natuur heb je ook vier seizoenen", zegt Johan van Mil van investeringsfonds Peak. "We gaan nu richting winter."

Van Mil ziet dat allereerst bedrijven die zoals de flitsbezorgers "heel veel geld verbranden", nu een pas op de plaats moeten maken. Ze reageren daarmee op investeerders. Die zijn huiverig geworden door economische onzekerheden als inflatie, de voortdurende oorlog en een mogelijke recessie. In plaats van harde groei en perspectief op winst in de (verre) toekomst, willen die investeerders nu winst op korte termijn zien. Een nieuwe investering is daarmee ineens onzeker geworden.

Maar ook bedrijven met een volgens Van Mil gezonder verdienmodel moeten nu kijken hoe ze het langer kunnen volhouden zonder vers kapitaal. In investeerdersjargon: het verlengen van de runway. Dat kan met meer geld verdienen of snijden in de kosten. Maar: "wie makkelijk meer geld kan verdienen, heeft dat al gedaan", zegt Niessen. Dus blijft snijden in de kosten over. "Niemand weet hoelang dit gaat duren. Dus je moet je op het ergste voorbereiden."