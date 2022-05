Dode en zwaargewonde bij ongeval op zeilschip Terschelling

Bij de haven van Terschelling is vanochtend bij een ongeluk op een zeilschip een 79-jarige man om het leven gekomen en een vrouw zwaargewond geraakt.

De politie kreeg rond 08.00 uur een melding van een ongeval op het charterschip, dat vanuit Terschelling op weg was naar Ameland.

Het ongeluk gebeurde toen het schip net was vertrokken uit de haven van Terschelling, meldt Omrop Fryslân. Volgens een woordvoerder van de politie was de giek losgekomen en viel die op de twee slachtoffers. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

Opvarenden opgevangen

Het schip is daarna onder begeleiding van de reddingsmaatschappij KNRM teruggevaren naar de haven, waar de hulpdiensten stonden.

De vrouw is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe is. Er waren negentien opvarenden aan boord en twee bemanningsleden. De opvarenden worden opgevangen en krijgen nazorg,

Het schip is in beslag genomen voor politieonderzoek. Ook de Inspectie voor Leefomgeving en Transport doet onderzoek.