Nederlander (50) doodgestoken buiten Spaans café na ruzie

In het Spaanse Torremolinos is een Nederlander (50) buiten een café doodgestoken na een ruzie met een andere Nederlander (57). Het incident vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag, schrijven Spaanse media, na de verloren finale van Feyenoord in de Conference League, die in het café werd bekeken.

De verdachte zou in het café vrouwen hebben lastiggevallen, waarop het slachtoffer hem aansprak. Dat leidde tot een ruzie tussen de twee mannen. De eigenaar vroeg de verdachte om uit het café te vertrekken. Alles leek toen in orde.

Maar twintig minuten later ging het slachtoffer buiten roken en werd hij opgewacht door de verdachte, die hem neerstak. Het slachtoffer wist nog naar binnen te strompelen in het café, waar hij niet veel later aan zijn verwondingen overleed. De verdachte vluchtte weg. Na een achtervolging wist de politie hem te arresteren.

De verdachte woont al jarenlang in Torremolinos en was een regelmatige bezoeker van het café, zeggen Spaanse media. Het slachtoffer woonde in Benidorm. Hij kwam elke paar weken in Torremolinos, waar vrienden van hem wonen. In de plaats aan de Zuid-Spaanse kust wonen veel Nederlanders.