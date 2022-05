Ex-directeur Louvre verdacht van aankoop roofkunst

De voormalige directeur van het Louvre in Parijs Jean-Luc Martinez is officieel aangemerkt als verdachte van corruptie. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de illegale aankoop van geroofde kunst uit het Midden-Oosten. Martinez is door de Franse justitie onder toezicht gesteld.

Aanleiding voor de verdenking is de aankoop in 2016 van Egyptische archeologische vondsten door de vestiging van het Louvre in Abu Dhabi. Er werden toen vijf objecten gekocht met een waarde van zeker 15 miljoen euro en volgens sommigen zelfs tientallen miljoenen euro's. Het ging onder meer om een steen van roze graniet, met daarop hiërogliefen en de naam van farao Toetanchamon.

In 2018 werd door justitie een onderzoek ingesteld omdat er twijfels rezen over de herkomst van de werken. Het vermoeden bestond dat er gewerkt was met vervalste echtheidsbewijzen. Op de papieren stonden gegevens over de herkomst van de kunst en over de verkopers. Maar justitie denkt dat het in werkelijkheid gaat om roofkunst. De Egyptische werken zouden zijn gestolen tijdens de Arabische Lente en daarna illegaal zijn doorverkocht.

Oogje dichtknijpen

Oud-museumdirecteur Martinez wordt nu officieel verdacht van 'oplichting in georganiseerd verband'. Hij zou geweten hebben van de fraude met de papieren en een oogje hebben dichtgeknepen. Martinez stond van 2013 tot 2021 aan het hoofd van het Louvre. Nu werkt hij voor het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, als ambassadeur voor het behoud van werelderfgoed.

Ook twee prominente Louvre-medewerkers worden in deze zaak verdacht, net als drie anderen onder wie een kunsthandelaar en een oudheid specialist. Die laatste zou ook betrokken zijn bij de verkoop van roofkunst aan een museum in New York in 2017 met vervalste documenten.