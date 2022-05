Oud-Brandpunt-verslaggever en tv-persoonlijkheid Willibrord Frequin (80) overleden

Spraakmakend was een interview met prins Bernhard waarin hij alle protocollen overtrad door Bernhard directe vragen te stellen over de Lockheed-affaire, het omkoopschandaal waarbij de prins in 1976 betrokken was.

Met prins Claus zou Frequin een betere band hebben gehad. "Prins Claus was geweldig. We waren een soort twee maatjes", zei Frequin daarover in een interview in de Volkskrant. "Claus was erg gecharmeerd van mij. We zaten naast elkaar in het vliegtuig, over onze vrouwen te praten. En over onze schoonmoeders. En over stappen."

Frequin werkte hard en lang tijdens zijn loopbaan en dat zou hem drie huwelijken kosten. "Ik heb heel ongezond geleefd. Ik heb me de tering gewerkt. Daar heb ik mijn naasten wel enorm tekort mee gedaan."

Hoofdenaffaire

In 1989 raakte Frequin verwikkeld in een schandaal dat grote gevolgen zou hebben. Voor Brandpunt maakte hij een reportage over de vermeende handel in mensenschedels afkomstig van lichamen die ter beschikking van de wetenschap waren gesteld. In de reportage werden vijf schedels getoond op sterk water.

De politie onderzocht de zaak en concludeerde dat er van handel in mensenhoofden geen sprake was en dat Frequin en Brandpunt nepnieuws hadden gebracht. De KRO stuurde Frequin daarna weg bij het actualiteitenprogramma.

Frequin heeft altijd ontkend dat Brandpunt nepnieuws heeft gebracht, zoals te zien is in onderstaand fragment uit de talkshow RUR.