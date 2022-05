Elf baby's omgekomen bij brand in ziekenhuis Senegal

Bij een brand in een ziekenhuis in Senegal zijn elf pasgeboren baby's om het leven gekomen. Dat meldt president Sall van het West-Afrikaanse land. De brand brak uit in de plaats Tivaouane, zo'n 120 kilometer ten oosten van de hoofdstad Dakar.

Volgens een lokale functionaris was er sprake van kortsluiting in het Mame Abdou Aziz Sy Dabakh-ziekenhuis, dat nog niet zo lang geleden zou zijn geopend. Drie baby's zijn volgens de burgemeester nog gered.

"Ik heb zojuist met pijn en ontsteltenis kennis genomen van de dood van de baby's", schrijft president Sall op sociale media. Hij heeft zijn condoleances aangeboden aan de nabestaanden.

Geen hulp

In ziekenhuizen in Senegal gebeuren vaker incidenten. Eind april brak brand uit in een ziekenhuis in het noorden van het land, waarbij vier pasgeboren baby's om het leven kwamen. Toen ontstond kortsluiting in de airco.

Een maand geleden stierf een zwangere vrouw in een ziekenhuis in het noordwesten van het land. Zij wachtte op een keizersnede, maar kreeg geen hulp. Drie verpleegsters werden daar twee weken geleden voor veroordeeld. De dood van de vrouw leidde in Senegal tot grote woede over de slechte staat van het zorgsysteem.