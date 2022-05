Scholen worstelen met gezonde schoolkantines

De politiek probeert de schoolkantines al jaren gezonder te krijgen. In 2009 werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin stond dat in 2015 álle schoolkantines gezond moesten zijn. De doelstelling werd flink bijgesteld: in 2020 zou de helft van de schoolkantines gezond moeten zijn. De krap 700 schoolkantines die nu als gezond bestempeld zijn, vormen nog steeds minder dan de helft. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt dat alle scholen die sinds 2018 een schaal hebben ontvangen worden meegerekend. Ook al is niet altijd duidelijk of ze die schaal nu ook nog hebben.