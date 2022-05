Zeer grote brand uitgebroken in garagebedrijf Geleen, NL-Alert uitgestuurd

In een garagebedrijf in Geleen woedt een zeer grote brand. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt. Grote, zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien, meldt 1Limburg.

Het garagebedrijf bevindt zich in de woonwijk Lindenheuvel. De brand brak uit rond 16.45 uur.

Vanwege de rookoverlast is in de omgeving een NL-Alert verstuurd met het advies om ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Op dit moment is de brandweer met meetploegen bezig om erachter te komen of er gevaarlijke stoffen vrij zijn gekomen bij de brand.