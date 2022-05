Coen en Sander Show stopt na zestien jaar met dagelijkse uitzending

De Coen en Sander Show op Radio 538 stopt met dagelijkse uitzendingen. Dat maakten de presentatoren vandaag bekend tijdens de uitzending.

"Een tijdje geleden kregen we de mededeling dat ons programma plaats moet maken, omdat er gekozen is voor een andere invulling van 'onze' uren. Bam. Die zagen we even niet aankomen", schrijft presentator Coen Swijnenberg op zijn Instagramaccount. Swijnenberg en Sander Lantinga zijn al achttien jaar een duo. Eerst bij 3FM en later bij Radio 538.

'Even slikken'

Swijnenberg stelt in zijn bericht dat er juist goede gesprekken zijn gevoerd over de toekomst van het programma. "Dus toen op die bewuste dinsdagochtend de mededeling kwam dat Sander en ik na zestien jaar Coen en Sander Show moeten stoppen in de middag, was dat best even slikken."

De radio-dj zegt dat er ook goed nieuws is omdat de Coen en Sander Show na de zomer nog wel te horen is op vrijdagmiddag bij Radio 538. De andere dagen van de week zit Lantinga bij Radio Veronica, waar hij de middagshow verzorgt. Swijnenberg gaat bij 538 een lunchshow maken die te horen is van 12.00 tot 14.00 uur.

Coen en Sander-jongensboek

"Eerlijk is eerlijk, ik vind het niet niks. Het Coen en Sander-jongensboek kende nog geen hoofdstuk als dit. Dat is even wennen, maar - zo is het ook - we werken nou eenmaal op een podium waar dit soort dingen gebeuren", schrijft Swijnenberg verder.

Donderdag 16 juni wordt de Coen en Sander Show voor de laatste keer uitgezonden als dagelijks programma.