Wurgslang verstopt zich achter tv in Maastricht

Bewoners van een huis in Maastricht zijn opgeschrikt door een slang. Het dier had zich achter hun televisie verstopt tussen de elektriciteitskabels, meldt de Dierenambulance Zuid-Limburg. De slang is meegenomen door de dierenbeschermers en voorlopig ondergebracht.

Het is nog niet bekend van wie de ontsnapte slang is. Via een oproep op social media hoopt de Dierenambulance het baasje te achterhalen, schrijft 1Limburg.

Het gaat om een korenslang of rode rattenslang, die vaak als huisdier wordt gehouden. Deze slang is niet giftig, maar doodt zijn prooi door die te wurgen.