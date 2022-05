Wie illegaal wil pokeren kan dagelijks naar een 'homegame'

Wie illegaal wil pokeren kan iedere dag wel ergens terecht, zeggen twee fanatieke pokeraars. "Mijn ervaring op de avonden die ik bezoek is: er gebeurt niks fouts. Niets gevaarlijks, niets ongezelligs", vertelt pokeraar Paul.

Hij deed zijn verhaal, samen met pokeraar Dimitri, bij Omroep Brabant. Allebei willen ze niet dat hun achternaam genoemd wordt. "Bij thuistoernooien is vaak zelfs een betaalde, professionele croupier en er wordt gespeeld om duizenden euro's."

Illegaal pokeren komt veel voor. Afgelopen weekend nog werden in Eindhoven drie mannen en een vrouw opgepakt. De politie viel binnen bij twee luxe appartementen in het centrum van de stad, waar op dat moment flink geld werd verdiend met illegaal gokken aan poker- en dobbeltafels. Ook werd een dure Mercedes in beslag genomen.

Gezamenlijke hobby

Paul bezoekt al zo'n tien jaar illegale pokertoernooien. Meestal in zaaltjes achter een café, soms ook bij mensen thuis of in een bedrijfshal op een industrieterrein. "Niemand wil gedoe, merk ik vaak. Het is een soort omerta: je hebt een gezamenlijke hobby, en je houdt je mond dicht."

Toch speelt hij liever in een café dan ergens thuis: "Het probleem bij homegames is: je weet nooit wie er binnen kan komen. Ik heb er geen belang bij om aan een tafel te gaan zitten waar iedereen 10.000 euro voor zijn neus heeft liggen, dat is vragen om problemen. Hoe komen ze aan dat geld? Niemand die het vraagt natuurlijk. Maar er zit daar een bepaald slag volk, dat zijn jongens waar je eigenlijk niet bij wil horen."

Ook Dimitri was lange tijd een vaste klant op illegale pokertoernooien. "Het is echt een underground scene, je moet mensen via via kennen om uitgenodigd te worden. Ik zou mezelf omschrijven als een normale jongen. Als ik naar een homegame ga dan kijk ik wie er komen, ken ik die mensen? Als het een game is waar wapens en drugs aanwezig zijn, dan speel ik er sowieso niet. Ik heb nog nooit iets vervelends meegemaakt."

Professionele aanpak

Dimitri noemt verder de professionaliteit van de homegames. "Hier in de omgeving heb je er een paar, dat zijn een soort thuiscasino's. Zonder te veel details te geven: je pokert aan een echte, goed gestoffeerde tafel. Dezelfde kwaliteit als in het casino."

Het feit dat Holland Casino weinig pokertoernooien organiseert draagt volgens beide sprekers ook bij aan het succes van het illegale circuit. Dimitri: "Pokeren is bij Holland Casino het enige spel waar je niet tegen het huis, maar tegen anderen speelt. Het casino pakt een klein deel commissie, maar het is financieel veel minder interessant dan bijvoorbeeld roulette."

Paul hoopt dat het casino snel met zijn beloofde pokerwebsite online komt. "Dat zou binnen een jaar moeten gebeuren, zeiden ze. Want ook voor online pokeren geldt: het wordt gedoogd, maar het is nog steeds illegaal."