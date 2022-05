Internationale milieuprijs voor Marjan Minnesma van Urgenda

Minnesma is de winnaar in Europa. Andere werelddelen hebben hun eigen prijswinnaar. De prijs wordt toegekend door een internationale jury, die nominaties krijgt van natuurverenigingen, milieuorganisaties of particulieren.

De Goldman Environmental Prize is in 1989 ingesteld door het Amerikaanse echtpaar Richard en Rhoda Goldman. Richard Goldman (1920-2010) was de oprichter van een verzekeringsbedrijf in San Francisco. Rhoda Goldman (1924-1996) was een erfgenaam van jeansfabrikant Levi Strauss.