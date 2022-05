Politieactie tegen bende Rio escaleert: 21 doden

De politieactie van gisteren was een van de dodelijkste in de geschiedenis van Rio. Vorig jaar kwamen bij een soortgelijke actie in een andere favela 28 mensen om. De politie werd toen van machtsmisbruik en het executeren van verdachten beschuldigd.

Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft dit jaar een lijst opgesteld met voorwaarden waaraan politieacties in favela's moeten voldoen. Dodelijk geweld mag alleen worden gebruikt als er geen andere middelen zijn om levens van agenten of anderen te beschermen. Ook moet de politie nog dit jaar camera's op uniformen en in auto's aanbrengen.