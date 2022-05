Ontsnapte ara in Vlijmense woonwijk gevangen door brandweer

In Vlijmen is gisteravond laat een ontsnapte ara gevangen. De papegaai - die rond de 1500 euro waard is - verkeert in goede gezondheid.

Bewoners van een Vlijmense woonwijk zagen gisteravond de blauw-gele vogel zitten op het dak van een huis. Zij belden de brandweer, die vervolgens met twee ladders, een net en een reiskooi het dier van het dak heeft afgehaald. Dat trok veel bekijks, meldt het Brabants Dagblad.