Kabinet overweegt institutioneel racisme bij Belastingdienst te erkennen

Staatssecretaris Van Rij (Financiën) wil erkennen dat er bij een deel van de Belastingdienst institutioneel racisme heeft plaatsgevonden. Haagse bronnen melden aan de NOS dat de ministerraad waarschijnlijk morgen spreekt over een voorstel van de CDA-bewindspersoon hiertoe. Afgelopen vrijdag sprak de ministerraad er al over, maar toen kwamen de aanwezigen er niet uit.

De kwestie speelt omdat de Belastingdienst mensen op een fraudelijst kon plaatsen om allerlei onjuiste redenen. Zo bleek onlangs uit onderzoek dat mensen die geld gaven aan een moskee, om die reden kans maakten om op die fraudelijst te komen. Ook nationaliteit kon een rol spelen.

Er bestonden werkinstructies waarin stond dat naar dit soort zaken gekeken moest worden. Bij een deel van de fiscus lette men daardoor meer op persoonlijke kenmerken dan op fiscale.

Discriminatoir

Van Rij gaf eerder al toe dat hier verwerpelijk is gehandeld en hij gaf toe dat er discriminatie heeft plaatsgevonden door het "discriminatoir" te noemen, maar van racisme wilde hij toen niet spreken. Ook premier Rutte zei eerder dat hij niet vindt dat er bij de Nederlandse overheid sprake is van institutioneel racisme.

Na Kamervragen hierover en uitspraken van Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, lijkt de boel te zijn gaan bewegen in Den Haag. Kamerleden vroegen zich af hoe het kan dat het kabinet volhield dat er hier geen stelselmatig racisme plaatsvond als er zelfs werkinstructies waren gemaakt hiervoor.

Baldewsingh zei onlangs in Trouw: "In de definitie die ik gebruik is er sprake van institutioneel racisme als beleid en geschreven en ongeschreven regels van instituten of organisaties leiden tot ongelijke behandeling op basis van afkomst, etniciteit, religie enzovoorts." En: "Bij de Belastingdienst was een lijst met criteria om fraude op te sporen waar precies dit soort dingen in stonden: donaties aan de moskee, nationaliteit. Er was hier per definitie sprake van institutioneel racisme."

Een deel van de Belastingdienst

Naar verluidt werd in de ministerraad eerder aangevoerd dat erkenning van institutioneel racisme te veel zou afstralen op de gehele Belastingdienst. Men lijkt nu te willen aankoersen op een verklaring waarin wordt benadrukt dat het om een deel van de Belastingdienst ging en dat die dienst niet in zichzelf institutioneel racistisch is.

Als de ministerraad instemt met het voorstel van Van Rij, heeft dat mogelijk juridische gevolgen voor de Belastingdienst, vreesde het ministerie van Financiën eerder. Dat moest worden uitgezocht. Wat daar de uitkomsten van zijn, wordt morgen wellicht duidelijk.