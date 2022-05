112-fotograaf uit Hoogezand ontdekt brand in Berlijn en verdient vakantie terug

Venema kreeg van de hulpdiensten te horen dat zijn vroege melding erger heeft voorkomen. "Ze vonden het een bijzonder verhaal en belangrijker natuurlijk dat ik 112 had gebeld." Als nieuwsfotograaf is Venema in Nederland vaak aanwezig bij branden en grote ongelukken. "Ze zeggen wel eens dat het lot je achtervolgt, zelfs op vakantie."

Vakantie terugverdiend

Zijn optreden levert Venema ook nog een financieel voordeel op. "Ik was in het eerste halfuur de enige fotograaf en heb de foto's kunnen verkopen aan Duitse media, dus de vakantie is terugverdiend. De vijf nachten hotel zijn eruit."

Bij de brand raakte niemand zwaargewond. Wel werden enkele mensen gecontroleerd door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd.