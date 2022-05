Acteur Eric Schneider (87) overleden na val

Acteur Eric Schneider is overleden aan de gevolgen van een val. Dat heeft zijn familie aan persbureau ANP laten weten. Hij was 87 jaar.

Schneider speelde bij verschillende toneelgezelschappen en vertolkte zo'n 150 hoofdrollen. In 1967 ontving hij de Louis d'Or, de belangrijkste toneelonderscheiding, voor zijn vertolking van Hamlet in het gelijknamige toneelstuk bij het Nieuw Rotterdams Toneel.

Toneel, tv en boeken

Schneider studeerde aan de Toneelacademie Maastricht en speelde onder meer bij Toneelgroep De Appel en Het Nationale Toneel, het huidige Nationale Theater. Ook schreef hij toneelstukken, zoals Nocturne (2009), waarin hij zelf speelde en terugblikte op zijn toneelleven.

Behalve op de planken verscheen Schneider ook op de buis. Zo speelde hij prins Bernhard in de serie Bernhard, schavuit van Oranje (2010). Hij schreef ook een paar boeken, waaronder Een tropische herinnering.

De acteur werd in 1934 geboren in Jakarta (destijds Batavia). Hij was getrouwd met de eveneens bekende actrice Will van Kralingen en kreeg met haar twee zoons. Zoon Beau werd ook acteur, zoon Olivier producent. Het echtpaar scheidde en Van Kralingen overleed in 2012.