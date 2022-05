Podcast De Dag: apenpokken, feit en fictie

Het begon met één melding begin deze maand in Groot-Brittannië, inmiddels zijn er wereldwijd bijna 100 bevestigde gevallen in meer dan 10 landen, waaronder ook in Nederland. De snelheid en de schaal van de uitbraak buiten het Afrikaanse continent baart wetenschappers zorgen.

Zo kort na corona trekt het nieuwe virus veel aandacht en worden er ook verbanden gelegd met corona. Deels terecht en deels helemaal niet, zegt onderzoeker en adviseur infectieziekten Charifa Zemouri in podcast De Dag. Er gaat heel veel mis- en desinformatie rond over het apenpokkenvirus en echt niet alleen in de complot-hoek.

Het is volgens Zemouri belangrijk om de goede informatie te raadplegen en het virus niet te gauw weg te wuiven als ongevaarlijk omdat patiënten er niet vaak aan overlijden.

