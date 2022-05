Bultrug zwemt voor Zeeuwse kust

Voor de Zeeuwse kust is vanmorgen een bultrug gespot. Het dier zwom een kilometer of drie voor de kust van Westkapelle, op Walcheren.

De bultrug werd gezien door visser Lourens Janisse. Hij was met een vriend in een rubberboot aan het vissen. "We hoorden hem eerst ontluchten", zegt Janisse tegen Omroep Zeeland. "Dus zijn we dichterbij gaan kijken. Toen we ernaar toe gevaren waren, kwam hij steeds dichterbij."

De walvis maakte sprongen uit het water en Janisse en zijn vriend hadden alle tijd om filmpjes te maken. "Op den duur zei ik tegen mijn maat: 'Ik ga wel een stukje verder, want we zijn vijf kilometer uit de kant en het water is koud.' Maar het leek niet gevaarlijk."

Gezond dier

Volgens Jaap van der Hiele van EHBZ (Eerste Hulp bij Zeezoogdieren) maakt de bultrug een gezonde indruk. "Bultruggen zijn de Noordzee aan het ontdekken", vertelt hij. "Een paar jaar geleden hadden we er eentje bij Vlissingen-Oost. En ook een keer eentje in de Oosterschelde. Ze kunnen goed zwemmen in ondiep water, dus deze bultrug is niet in gevaar."

Janisse was opgetogen na het zien van de bultrug: "Ik ben weleens naar IJsland geweest, op walvissafari. Niks gezien natuurlijk. En nu zie ik er zomaar eentje in mijn achtertuin!"