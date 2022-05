Lichaam in uitgebrande auto in Baarlo

In de Limburgse plaats Baarlo is vannacht in een uitgebrande auto een lijk gevonden. De politie had meerdere meldingen gekregen over flinke knallen, een explosie en het geluid van een claxon.

Toen agenten ter plekke kwamen, vonden ze de brandende auto. Nadat de brand was geblust, werd het lichaam gevonden. De politie gaat ervan uit dat het gaat om een slachtoffer van een misdrijf, en niet om een zelfdoding.

De politie is bezig met sporenonderzoek en de brandweer voert nog een warmtescan in de omgeving uit, om er zeker van te zijn dat er niet meer slachtoffer zijn.