Protestantse kerk in VS stopte misbruik jarenlang in de doofpot

De Southern Baptist Convention, de grootste protestantse kerk van de Verenigde Staten, heeft seksueel misbruik door predikanten en vrijwilligers decennia onder de pet gehouden. Dat staat in een onderzoeksrapport waartoe de kerkgemeenschap opdracht had gegeven.

Het onderzoek werd in juni vorig jaar afgekondigd nadat er een groot aantal klachten op de jaarlijkse bijeenkomst was binnengekomen over seksueel misbruik en laksheid bij de kerkleiding om ertegen op te treden. Daarvoor al, in 2019, hadden de Houston Chronicle en San Antonio Express-News bericht over honderden gevallen.

In het rapport staat dat de kerk er vooral alles aan gelegen was om de klachten binnenskamers te houden, om te voorkomen dat er enige aansprakelijkheid uit zou volgen. Aan de belangen van de slachtoffers werd niet gedacht. Zij werden als opportunisten afgeschilderd, genegeerd en soms onder druk gezet om aanklachten in te trekken.

Er zou wel een lijst zijn opgesteld van kerkleiders die genoemd werden als daders van seksueel misbruik, maar daar zou verder niets mee zijn gedaan.

Miljoenen leden

"We zijn diep getroffen door de uitkomsten van het onderzoek", zegt voorzitter Rolland Slade van het kerkbestuur. Hij kondigde aan dat de kerk alles in het werk stelt om nieuwe gevallen van misbruik te voorkomen en op te zullen treden mochten nieuwe misstanden zich voordoen.

De Southern Baptist Church Convention heeft naar eigen zeggen wereldwijd 40 miljoen volgers, van wie 13 miljoen in de VS.