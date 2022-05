Man doodgeschoten in Rotterdam

Aan de Nassauhaven in Rotterdam is afgelopen avond een man doodgeschoten. Er is nog niemand aangehouden.

De politie is een groot onderzoek gestart en heeft mensen die iets gezien hebben opgeroepen om contact op te nemen. Over de leeftijd van het slachtoffer en over de toedracht is nog niets bekendgemaakt. De politie hoopt meer te weten te komen over de vluchtroute van de dader of daders.

Rond de tijd van het incident, 23.30 uur, brandde een auto uit aan de Piekstraat, niet ver van waar het schietincident plaatsvond. De politie liet vannacht weten er rekening mee te houden dat de twee incidenten verband houden met elkaar.