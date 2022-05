Ontwerper van ruimtevaartuigen uit Star Wars (90) overleden

De Amerikaanse kunstenaar en animator Colin Cantwell (90) is overleden. Hij verwierf bekendheid door vele ontwerpen voor de Star Wars-series. Hij bedacht het ruimtestation Death Star in het fictieve universum en maakte prototypes voor veel van de iconische ruimtevaartuigen uit de serie, zoals de X-wing Starfighter.

Cantwell was behalve met Star Wars ook bezig met andere films. Zo werkte hij onder meer mee aan de bekende sciencefiction 2001: A Space Odyssey uit 1968. Ook schreef Cantwell twee sciencefictionromans.

De Amerikaan werd in 1932 geboren in San Francisco. Voordat hij voor de filmwereld aan de slag ging, studeerde Cantwell af op het gebied van animatie aan de Universiteit van Californië in Los Angeles. Ook studeerde hij aan een school voor architectuur.

Maanlanding

In de jaren 60 werkte Cantwell onder meer bij NASA aan educatieve programma's over vluchten van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Zo zorgde hij ervoor dat updates over de maanlanding in 1969 bij tv-presentator Walter Cronkite belandden.

Cantwells partner, Sierra Dallas, zegt tegen Amerikaanse media dat hij overleed in zijn huis in Colorado. Op zijn Instagrampagina schrijft Dallas dat Cantwell de afgelopen jaren vocht tegen de ziekte van Alzheimer.