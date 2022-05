Losser bekomt van de schrik na ongeluk met huifkar

Een dag na het ongeluk met een huifkar in Losser, waarbij twintig gewonden vielen, zit de schrik er in de Twentse gemeente nog goed in.

Bij het vieren van het behaalde kampioenschap werd een voetbalteam van KVV Losser gisteren traditiegetrouw door het dorp gereden op een huifkar, voortgetrokken door een trekker. Het ging mis toen de trekker een bocht nam en de huifkar kantelde.

Er zouden twintig mensen op de kar hebben gestaan, vier van hen raakten dusdanig gewond dat zij naar het ziekenhuis zijn gebracht. De rest is zelf naar een ziekenhuis of huisartsenpost gegaan.

Geschrokken

RTV Oost schrijft dat de meeste teamleden vanochtend alweer in de voetbalkantine waren om samen van de schrik te bekomen. Ook het bestuur van KVV Losser is geschrokken.

"Gelukkig kunnen we meedelen dat de meeste leden inmiddels samen met ons in de kantine zitten. Er zijn helaas ook een paar leden naar het ziekenhuis gegaan en worden daar goed verzorgd. Wij leven met hen en hun families mee en wensen hen veel beterschap", schrijft het bestuur op Facebook.

Hulpdiensten snel in actie

Waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok van de gemeente Losser is inmiddels bij de voetbalclub langs geweest en zegt ook enorm te zijn geschrokken. "We leven enorm mee met de gewonden, hun families, de clubleden en andere betrokkenen."

Ook is hij dankbaar voor de snelle inzet van hulpdiensten. "Ook goed dat omstanders alle ruimte boden. Dat is in deze omstandigheden belangrijk. Onze eerste zorg gaat uit naar de jongeren, die het ongeluk hebben meegemaakt. Zij worden opgevangen en waar nodig verzorgd."