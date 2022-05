Plattelandsbevolking India lijdt onder extreme hitte

Op een fel paars gekleurd kleed zit Sandip Tekam (37) met zijn benen over elkaar. Het is 15.00 uur in de West-Indiase deelstaat Maharashtra en het is te warm om op het land te werken. De schaduw van de neemboom voor zijn huis biedt wat verkoeling. "Ik werk nu vanaf 06.00 uur een paar uur, dan neem ik pauze tussen de middag en werk ik in de avond nog een beetje. Maar de wind is dan eigenlijk al te warm. Het is zo zwaar dit jaar."

In het dorp Ajangaon, waar Sandip woont, is het nu al dagen boven de 40 graden. Indiërs zijn gewend aan warmte. Vooral in de warmere zomermaanden, net voordat de moesson in juni verkoeling brengt, kan het kwik flink oplopen. De meeste mensen passen hun levensstijl zonder veel te klagen erop aan. Maar dat wordt steeds moeilijker, want het is lichamelijk bijna onmogelijk te wennen aan de extreme hitte die nu soms in India heerst, hoezeer je er ook aan gewend bent.