Waar blijft het publiek? Cultuursector worstelt sinds corona

Het kan allemaal al een tijdje weer: naar een theatervoorstelling gaan, een expositie bezoeken of een film kijken op het witte doek. Toch doen we het niet massaal. Half lege zalen zijn sinds corona eerder regel dan uitzondering.

Vooral minder bekende namen en minder populaire genres doen het slecht, ziet waarnemend directeur Siebe Weide van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). "Theater moet je plannen en dat doen mensen minder sinds corona. Ze moeten daar weer aan wennen."

Te druk

Uit onderzoek door het Nationaal Theaterfonds komt naar voren dat driekwart van de theaterbezoekers nu minder voorstellingen bezoekt dan voor de crisis. Directeur Charles Droste van het Amphion Theater in Doetinchem herkent dat. "Vanavond heb ik weer eens wel een uitverkochte zaal, bij een artiest met een bekende naam. Maar afgelopen week was er een toneelstuk dat bleef steken op 150 bezoekers, waar er normaal 350 komen. Mijn gevoel is dat dat komt doordat mensen de routine kwijt zijn, theater is uit het systeem geraakt."

Veel cultuurliefhebbers hebben het bovendien te druk met 'inhalen', zien de theaters. Droste: "Mensen hebben veel kaarten en vouchers van verplaatste voorstellingen in huis om op te maken. Tot half juli hebben we in het Amphion nog inhaal-voorstellingen. Ook zijn mensen druk met het inhalen van feestjes en partijen die tijdens corona niet konden doorgaan. Ons sociale leven is weer op gang, waardoor er weinig tijd is om naar het theater te gaan."