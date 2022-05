Tekenen voor je overleden broertje of zusje: 'de hemel is er blauw, denk ik'

Meer dan zeventig kinderen hebben vandaag in Oss gewerkt aan een tekening voor een overleden broertje of zusje. Samen maakten ze zo de grootste 'hemeltekening' van Nederland. Het idee komt van de stichting Nooit Voorbij. Die vindt dat de aandacht bij een kind dat overlijdt niet alleen naar de ouders moet gaan. De impact op broers en zussen is óók groot, zo benadrukt de stichting.

Een van de kinderen die vandaag mee tekende is Liv-Ivy. Zij vertelt bij Omroep Brabant wat er drie jaar geleden gebeurde. Op die dag zag ze voor het eerst haar zusje, maar niet zoals ze had verwacht. "Mijn tante kwam en Giulia lag in een mandje. Zo kon ik naar haar kijken", zegt Liv-Yvi. Daarna komt er zachtjes achteraan dat het wel heel erg jammer is. "Nou ben ik nog steeds het enige kind."

Kinderen rouwen heel anders dan volwassenen, legt kinderrouwtherapeut Leoniek van der Maarel uit. "Ze leven in het hier en nu. Zo spelen ze op het ene moment dolgelukkig met vriendjes of vriendinnetjes, totdat hun gemoedstoestand ineens omslaat in intens verdriet. Daarna spelen ze weer vrolijk door. Kinderen rouwen in stukjes."

Florian is niet voorbij

Juist omdat kinderen zo anders rouwen, nam Mirjam Louwen-van Bekkum een paar jaar geleden het initiatief tot de stichting Nooit Voorbij. Haar eigen zoon Florian leefde slechts een paar maanden voordat hij plotseling overleed. Na zijn dood schreef ze het boek Florian is niet voorbij. Om zijn dood te verwerken, maar ook omdat ze wilde dat haar zoon niet vergeten zou worden. "Ik schreef het daarom primair voor zijn zusjes en broertje", zegt Louwen.

Samen met een aantal andere ouders met soortgelijke ervaringen begon Louwen ook met de stichting Nooit Voorbij en met een landelijke week van Sterrenkinderen. De grootste hemeltekening van Nederland, vandaag gemaakt in een speeltuin in Oss, is de aftrap van die week. Later deze week is er ook een workshop armbandjes maken en een webinar.