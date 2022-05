Gemeenten formeren steeds trager: overgrote deel heeft nog geen nieuwe coalitie

De formatie van nieuwe bestuurscolleges in gemeenten duurt dit jaar weer langer dan de vorige keer. Twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen wordt in het overgrote deel van de 333 gemeenten nog volop onderhandeld over de coalitie die het tot 2026 voor het zeggen moet krijgen.

Voor zover de NOS kon nagaan is inmiddels in circa 130 gemeenten bekend welke partijen deelnemen in de nieuw te vormen colleges en welke wethouders de gemeenten gaan besturen. Ter vergelijking: in 2018 waren dat er op hetzelfde moment al 233. Vier jaar daarvoor waren medio mei alle gemeenten op twaalf na al klaar.

Eerder bleek al uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat de coalitievorming in 2018 gemiddeld 64 dagen duurde, een stuk langer dan de 49 dagen in 2014. Toevallig is het vandaag precies 64 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen.

Volgens de onderzoekers duurt de formatie langer als er meer partijen nodig zijn voor een meerderheid, als meer nieuwe raadsleden aantreden, als partijen meer anti-elitaire retoriek gebruiken en als gemeenten groter zijn.

Meer vrouwen

Het zijn inderdaad vooral kleine en middelgrote gemeenten waar coalitieakkoorden zijn gesloten. Apeldoorn, Westland, Emmen en Venlo zijn de grootste gemeenten die al klaar zijn. Zes van de betrokken gemeenten bestonden in 2018 nog niet (die zijn daarna ontstaan uit fusies) maar uit een vergelijking van de overige 124 blijkt dat er meer wethouders worden ingezet dan vier jaar geleden: 455 nu, tegen 434 toen.

Ook het aandeel vrouwelijke wethouders stijgt: was in 2018 één op de vijf wethouders vrouw, nu is dat één op de vier. Het aantal colleges dat louter uit mannen bestaat daalt van 51 naar 37. Bunnik en Culemborg hebben tot nu toe als enige een volledig vrouwelijke wethoudersploeg.

Lokale partijen winnen

In lijn met de verkiezingsuitslag van afgelopen maart winnen de lokale partijen ook terrein in de colleges: 39 procent van de wethoudersposten is voor lokale partijen, tegen 36 procent vier jaar geleden. D66 en in mindere mate GroenLinks boeken winst in deze tussenstand van de gemeentelijke formaties.

Het CDA en de ChristenUnie zijn de verliezers. Het CDA haalde tot nu toe 74 wethouders binnen (was 90), de ChristenUnie nog maar 16 (was 23). De SGP daarentegen doet tot dusver mee met 22 wethouders, een winst van 4 ten opzichte van 2018.