Raad van State: initiatiefwet vrijwillig levenseinde nog niet goed genoeg

De initiatiefwet voor een vrijwillig levenseinde is nog niet goed genoeg. Er zijn meer waarborgen nodig om vast te stellen of mensen echt in aanmerking komen voor euthanasie, schrijft de Raad van State in een advies.

Het advies werd al in december 2020 vastgesteld, maar wordt pas vandaag gepubliceerd. Het initiatiefwetsvoorstel is in juli 2020 ingediend.

De wet moet euthanasie mogelijk maken voor ouderen vanaf 75 jaar, die niet ernstig of ongeneeslijk ziek zijn, maar wel uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Ook moet er aan een reeks eisen worden voldaan.

Volgens de Raad van State kan met het huidige wetsvoorstel niet worden uitgesloten dat mensen euthanasie krijgen die eigenlijk niet dood willen, er niet goed over hebben nagedacht of mensen van wie hun doodswens verband houdt met andere problemen die op te lossen zijn, bijvoorbeeld geldproblemen.

Twijfels bij leeftijdsgrens

De Raad van State heeft daarnaast twijfels bij de leeftijdsgrens van 75 jaar. Volgens het hoogste adviesorgaan is niet voldoende aangetoond waarom de grens specifiek bij die leeftijd moet liggen. Ook in de leeftijdsgroep van 55 tot en met 75 jaar kan een wens tot levensbeëindiging spelen, schrijft het orgaan.

In de initiatiefwet is daarnaast vastgesteld dat er minimaal twee maanden bedenktijd tussen het eerste en definitieve verzoek moet zitten. De Raad van State vindt twee maanden niet voldoende om aan te tonen dat de wens tot sterven "stabiel en coherent" is.

D66

De initiatiefwet is in 2020 door inmiddels vertrokken D66'er Pia Dijkstra ingediend. "Er is een groep ouderen die het leven af vindt", zei Dijkstra destijds in een interview in het AD. "Ze zeggen: ik ga elke avond slapen met de hoop dat ik niet meer wakker word."

D66 wil nu niet reageren en laat weten het advies eerst uitgebreid te gaan bestuderen.