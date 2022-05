Zuid-Nederland zet zich schrap voor noodweer

De test- en vaccinatielocaties van de GGD in Venlo en Echt zijn vrijdagmiddag gesloten, en verschillende basisscholen lieten hun leerlingen al vanaf 13.00 ophalen. In Maastricht is besloten om de jaarlijkse kermis een groot deel van de middag dicht te houden: die gaat niet om 13.00 uur, maar naar verwachting pas vanaf 17.00 uur open. Dat geldt ook voor de kermis in Nederweert-Eind, die eigenlijk al om 15.00 uur zou openen.

Naar verwachting is rond 16.00 het ergste noodweer voorbij, ook in Limburg.