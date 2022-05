Meer dan half miljoen Indiërs op de vlucht voor zware overstromingen

In het noordoosten van India zijn meer dan een half miljoen mensen op de vlucht geslagen voor zware overstromingen. De noordoostelijke staat Assam wordt al dagen geteisterd door zware regenval. De Indiase autoriteiten melden dat er zeker elf mensen om het leven zijn gekomen.

Door een combinatie van de langdurige hevige regenval in de afgelopen dagen en felle stortbuien gisteren is een grote rivier, de Brahmaputra, buiten zijn oevers getreden. Ruim 1500 dorpen zijn onder water komen te staan. De komende dagen wordt nog meer regen verwacht. De verwachting is dat het waterpeil in de Brahmaputra verder zal stijgen, aldus de autoriteiten.

De zware regenval treft het gebied eerder dan gebruikelijk. Officieel is het nog pre-moessontijd in India, een periode tussen de droogtetijd en de regentijd. De regentijd begint gewoonlijk in juni.

Sommige Indiërs werden door de sterke stroming meegetrokken: