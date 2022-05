Geduld Jordaanse koning met halfbroer op, prins Hamzah krijgt weer huisarrest

Correspondent Daisy Mohr:

"Vorig jaar kwam het als een grotere schok dat zoiets zich af kon spelen in het 'lieflijke koningshuis' van Jordanië. Toen is vooral geprobeerd het zoveel mogelijk onder het tapijt te vegen.

Het koninklijk huis van Jordanië is erg gesloten en helemaal niet zo modern als mensen wel eens denken. Daarom is het nu wel opvallend dat er zo'n brief komt, waarin openlijk over de ruzie wordt gecommuniceerd.

Het blijft nog steeds gissen wat er zich precies afspeelt, maar duidelijk is wel dat de koning klaar is met zijn kritische halfbroer. Nu is het afwachten of Hamzah met een reactie komt, als hem dat überhaupt lukt."