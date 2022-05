'Ik bedoel Oekraïne', George W. Bush noemt invasie in Irak 'ongerechtvaardigd'

De voormalige Amerikaanse president George W. Bush heeft gisteren de invasie van Irak wreed en ongerechtvaardigd genoemd. Hierop corrigeerde hij zich door te zeggen dat hij bedoelde te verwijzen naar de Russische invasie van Oekraïne.

Bush deed de pijnlijke verspreking in een toespraak in Dallas waarin hij kritiek uitte op het Russische politieke systeem. "Het resultaat is een afwezigheid van elkaar controlerende machten in Rusland en de beslissing van één man om een geheel ongerechtvaardigde en brute invasie van Irak te lanceren", zei Bush, voordat hij zichzelf snel corrigeerde en zijn hoofd schudde. "Ik bedoel, van Oekraïne." Bush verontschuldigde zich vervolgens door het cijfer "75" te laten vallen, verwijzend naar zijn leeftijd.

Bekijk de verspreking van Bush hier: