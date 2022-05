Forse verliezen op Amerikaanse aandelenbeurzen

De Amerikaanse beurzen zijn fors gekelderd. De Amerikaanse index Dow Jones Industrial sloot 3,6 procent in de min. De bredere S&P 500 daalde 4 procent, tot 3923,68 punten. Dat is het hoogste verlies binnen een dag sinds juni 2020.

Ook technologiebeurs Nasdaq verloor fors. De beurs eindigde op 11,418,15 punten, een verlies van 4,7 procent. Vooral technologiebedrijven met een hoge schuldenlast hebben te lijden onder de stijgende rentetarieven.

Winkelketen Target was de grote verliezer op de beurs. De aandelen van het bedrijf daalden bijna 25 procent in waarde, het grootste verlies in een dag sinds 1987. Vanwege toegenomen brandstofkosten en vrachtkosten waarschuwde het bedrijf dat het minder winst zal maken.

In het kielzog van Target verloor ook supermarktketen Walmart flink. Ook dit bedrijf waarschuwde voor kleinere marges en zag zijn aandelen 11,4 procent dalen. Ook voor deze keten is het grootste verlies sinds 1987. Ook de aandelen van andere winkelketens kelderden. Warenhuisketen Macy's ging met bijna 11 procent onderuit. Bed Bath & Beyond verloor 8,9 procent.