Noordzeelanden gaan capaciteit windparken vertienvoudigen

Nederland, Denemarken, Duitsland en België gaan het aantal windmolens op de Noordzee de komende decennia fors verhogen. De capaciteit moet in 2030 65 gigawatt bedragen en 150 gigawatt in 2050. Dat laatste is een vertienvoudiging van de huidige capaciteit.

De regeringsleiders ondertekenden daartoe vandaag een verklaring in de Deense stad Esbjerg. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen was erbij, samen met de klimaatministers van de landen.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie is tevreden met het resultaat. "De samenwerking tussen de vier Noordzee-buurlanden is belangrijk voor ons én Europa om meer groene energie te produceren en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Met de 150 gigawatt aan windenergie kunnen meer dan 200 miljoen Europese huishoudens voorzien worden van groene stroom."

Energie-eilanden en waterstofproductie

De landen gaan samenwerken om een gemeenschappelijk energienet op de Noordzee aan te leggen. Gezamenlijk zullen zij de komende jaren daarvoor bouwen aan 'energie-eilanden' om de stroom via kabels over de zeebodem aan wal te brengen. "De vier landen bevinden zich in de unieke positie om gebruik te kunnen maken van wat de Noordzee biedt", zegt Jetten. "Veel windkracht en een ondiepe zeebodem."

Een deel van de groene stroom van windmolenparken wordt aangewend voor het produceren van waterstof. Dat zal vooral gebruikt worden in de industrie als vervanging van fossiele brandstoffen.

Nederland heeft afgelopen maand de ambities voor wind op zee voor 2030 meer dan verdubbeld van ruim 10 naar 21 gigawatt. Het is onduidelijk wat de nieuwe afspraken betekenen voor die doelstelling. Het kabinet gaf vorige maand al aan dat die verhoogde doelstelling het maximaal haalbare is de komende jaren. Het lijkt dus niet aannemelijk dat er voor de Nederlandse kust nog meer windmolens gebouwd worden voor die tijd.