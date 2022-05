'Schipper die ravage aanrichtte in Leeuwarden was minutenlang bewusteloos'

De schipper die vrijdag een ravage aanrichtte in een woonwijk in Leeuwarden is zo'n 7 of 8 minuten bewusteloos geweest, zegt de eigenaar van het vrachtschip tegen Omrop Fryslân.

Het schip van 70 meter lang en 8 meter breed vertrok vrijdagochtend uit Burgum. Waarschijnlijk voer het over het nabijgelegen Van Harinxmakanaal en ging de schipper linksaf waar hij rechtdoor had moeten gaan. Vermoedelijk gebeurde dat omdat de schipper onwel was geraakt. Het vrachtschip kwam terecht in de woonwijk Zuiderburen in Leeuwarden en voer langs steigers en bootjes en beschadigde er een groot aantal.

De schipper is onderzocht in het ziekenhuis en inmiddels gaat het weer goed met hem. Het is niet duidelijk waardoor de man bewusteloos raakte. Volgens eigenaar Richard Hoekstra hield hij zich aan de vaartijden en was er geen sprake van alcohol- of drugsgebruik. De politie bevestigt dat.

Deze buurtbewoner vertelt wat hij zag: