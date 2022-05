30,2 graden gemeten in Limburg, eerste lokale tropische dag van het jaar

Het is officieel de eerste lokale tropische dag van het jaar. In de Limburgse gemeente Arcen liep de temperatuur vanmiddag op tot 30,2 graden. Om een dag tropisch te noemen, moet het op een van de officiële weerstations in Nederland minimaal 30 graden worden.

De tropische hitte in Limburg valt vroeger in het jaar dan gebruikelijk, schrijft Weerplaza. In de periode tussen 1990 en 2020 viel de eerste lokale tropische dag gemiddeld genomen op 7 juni. Vorig jaar steeg het kwik op 16 juni tot boven de 30 graden, in het Limburgse Ell werd het toen zelfs 31,6 graden.

Ook in andere delen van het land is het vandaag warm. In Twente werd het 28,4 graden, een regionaal weerrecord. Op het centrale meetpunt De Bilt werd het 25 graden.

Steeds eerder tropisch warm

Omdat de aarde opwarmt, zal de eerste tropische dag van het jaar nog verder naar voren schuiven. Zo komt het steeds vaker voor dat deze dag valt in de maand mei. De vroegste tropische dag die ooit in Nederland gemeten is, was op 21 april 1968.

De warmte is overigens van korte duur: morgen wordt die verdreven door een aantal stevige regen- en onweersbuien, waarbij ook kans is op hagel.