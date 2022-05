Drie aanhoudingen bij schietpartij in Amsterdam-Noord

De politie heeft in Amsterdam drie aanhoudingen verricht na een schietpartij op een parkeerterrein in het noorden van de stad. Twee verdachten waren gewond en zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. De derde persoon is vastgezet. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niet veel duidelijk.

Rond 11.00 uur kreeg de politie een melding binnen van een schietpartij op een parkeerterrein aan het Buikslotermeerplein. De politie rukte daarop in groten getale uit, ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Getuigen meldden dat er ruzie op straat zou zijn geweest en een auto daarop zou zijn weggereden. De politie heeft de auto vervolgens op de nabijgelegen N247 aanhouden.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie doet nog onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook is nog niet bekend hoeveel verdachten er zijn en waar zij precies zijn. "We zijn met man en macht bezig de omgeving uit te kammen", zegt een politiewoordvoerder.

Ooggetuigen zeggen tegen AT5 dat twee groepen ruzie kregen na een drugsdeal. Daarop zou iemand naar een vuurwapen hebben gegrepen. Een van de twee groepen zou vervolgens te voet gevlucht zijn, een andere groep vluchtte met de auto.