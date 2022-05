ABN Amro meer kwijt aan witwascontroles; tarief betaalrekening omhoog

ABN Amro is opnieuw meer geld kwijt aan controles op witwassen. De bank heeft daarvoor 50 miljoen euro opzijgezet. Daarnaast verhoogt de bank per 1 juli de tarieven van betaalrekeningen om een deel van die kosten op te vangen.

ABN maakte een kwartaalwinst bekend van 295 miljoen euro. Vorig jaar was er in hetzelfde kwartaal nog een verlies, mede door een schikking met het Openbaar Ministerie. Vanwege gebrekkige controle op witwassen moest de bank toen 480 miljoen euro betalen.

Duurdere betaalrekening

Hoewel ABN Amro voor het vierde kwartaal op rij winst maakte, is het volgens de bank nodig de kosten voor de betaalrekening te verhogen. Het tarief voor een betaalrekening gaat met 50 procent omhoog van 1,95 per maand naar 2,95. De kosten voor een tweede betaalpas nemen met bijna 30 procent toe.

"Dat is nodig, omdat de kosten die wij maken voor het veilig houden van het betalingsverkeer toenemen", zegt Robert Swaak, de hoogste baas van de bank. "Een op de vijf medewerkers van ABN Amro is daarmee bezig. Je ontkomt er niet aan een deel van die kosten door te berekenen. Daarnaast blijven we investeren in productinnovatie en productontwikkeling."

De Consumentenbond berekende eerder dit jaar dat de kosten voor een betaalrekening bij Nederlandse banken de afgelopen 5 jaar zijn opgelopen met 42 procent.

Oorlog

ABN Amro heeft relatief weinig last van de oorlog in Oekraïne. Dat komt doordat de bank relatief weinig zaken doet met Rusland en Oekraïne. Bij concurrent ING halveerde de winst vanwege de oorlog in Rusland.

ABN verwacht dat meer klanten in problemen gaan komen doordat de economische groei terugzakt en de inflatie oploopt. De bank heeft om die klappen op te vangen 62 miljoen apart gezet in de stroppenpot.