Belgische straaljagers onderscheppen vliegtuig boven Nederland na bommelding

Twee F-16's uit België hebben gisteravond een Chinees vrachtvliegtuig onderschept in het Nederlands luchtruim. De reden was een bommelding, die later vals bleek. Het toestel is door de twee straaljagers begeleid naar zijn eindbestemming, de luchthaven van Luik.

De Belgische F-16's gingen op verzoek van de Nederlandse luchtgevechtsleiding de lucht in. Na 20.00 uur kwam het vliegtuig van Air China Cargo aan in Luik, waar verschillende hangars om veiligheidsredenen waren ontruimd.

Een woordvoerder van de luchthaven van Luik zegt tegen persbureau Belga dat de bommelding was gedaan door Air China Cargo zelf. Er zouden op sociale media bedreigingen zijn geuit tegen Chinese vliegtuigen.

De straaljagers vlogen boven Nederland sneller dan het geluid, waardoor op de grond een knal te horen kan zijn geweest. Nederland en België zijn afwisselend een aantal maanden verantwoordelijk voor de bewaking van het luchtruim. Daar staan permanent twee jachtvliegtuigen voor klaar.