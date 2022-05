Oud-GroenLinks-Kamerlid en minderhedenwoordvoerder Mohamed Rabbae overleden

Mohamed Rabbae, oud-Kamerlid voor GroenLinks, is overleden. Dat melden diverse bronnen, waaronder het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM), waar hij bij betrokken was. Hij was 81 jaar.

In 1994 vormde Rabbae samen met Ina Brouwer een lijsttrekkers-duo voor GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen. In de campagne zei hij in een interview begrip te hebben voor mensen die het islam-kritische boek De Duivelsverzen van Salman Rushdie wilden verbieden.

De verkiezingen verliepen niet goed voor de partij. GroenLinks verloor een zetel en zakte naar 5 zetels. Ina Brouwer stapte op, maar uiteindelijk werd niet Rabbae fractievoorzitter, maar Paul Rosenmöller.

Spreekbuis voor minderheden

Rabbae vluchtte in 1966 als student uit Marokko naar Nederland, omdat hij bang was dat hij als activist tegen koning Hassan II opgepakt zou worden. Hij studeerde economie in Amsterdam en werd in 1983 directeur van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB). Hij was in die functie in de jaren daarna een belangrijke spreekbuis voor minderheden.

Na de Golfoorlog werd hij lid van GroenLinks, dat hem al gauw op de kandidatenlijst zette. Van 1994 tot 2002 zat hij in de Tweede Kamer. Hij verwierf waardering als onderwijswoordvoerder en lid van de IRT-enquêtecommissie die onderzoek deed naar ongeoorloofde opsporingsmethodes door de politie.

Wethouder

In 2002 werd hij onverwachts op een onverkiesbare plaats gezet, waarna hij zich terugtrok uit de landelijke politiek. Hij was nog wel enige jaren wethouder in Leiden. Hij trad daar af, omdat er tijdens zijn ziekteverlof grote fouten waren gemaakt bij de sociale werkvoorziening. Het was gebeurd in zijn afwezigheid, maar hij voelde zich toch politiek verantwoordelijk.

In 2010 raakte Rabbae betrokken bij een proces tegen Geert Wilders die hij beschuldigde van haatzaaien en groepsbelediging. Toenmalig partijleider Femke Halsema zag dat als een poging tot censuur en nam afstand van Rabbae. Die zegde daarop zijn lidmaatschap van GroenLinks op.

Partijleider Jesse Klaver noemt Rabbae in een reactie een onvermoeibare strijder tegen racisme: