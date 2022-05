Zwaailichten, hoge dijken en een minister zonder tuin in het Kindervragenuur

Er waren nog vier scholen uitgekozen om het kabinet aan de tand te voelen. Een stuk of honderd leerlingen zaten in de blauwe bankjes van de plenaire zaal, elke school in een andere kleur T-shirt. De bewindspersonen kregen groot applaus bij binnenkomst. Daarna kostte het de voorzitter enige moeite de kinderen rustig te krijgen. Tot twee keer toe moest Bergkamp haar hamer gebruiken. "Iets stiller, dankjewel."

Toen de rust was weergekeerd, pleitte Zoë uit Tilburg voor meer inspraak voor kinderen - een terugkerend thema in het Kindervragenuur. Een keiharde toezegging kreeg het meisje niet. Rutte benadrukte dat je vooral flink met je ouders in discussie moet gaan. "Aan de keukentafel begint het."

Dat de premier er toch heus naar wilde "kijken met Dennis", minister van Onderwijs Dennis Wiersma, vond een andere Tilburgse leerling wat te vaag: "Oké, en hoe weten we zeker dat u dit gaat doen?", zei ze aan de interruptiemicrofoon. "Ja, dat is een goede", lachte Rutte. "Ik denk dat we even 06-nummers gaan uitwisselen met je juf."

Tegels in je tuin

Ook het klimaat is belangrijk voor kinderen. De klas uit Urk bleek bezorgd over het stijgende water. Leerling Leendert wilde weten van minister Harbers wat hij ging doen "zodat we in de toekomst geen, of bijna geen, gevaar lopen".

"Dit is misschien wel de allerbelangrijkste vraag voor deze generatie", zei Harbers. "Zeker als je op Urk woont." Een van de oplossingen is het weghalen van tegels in je tuin zodat water ergens naartoe kan als het hard regent, zei de minister. Dat moesten de leerlingen maar eens met hun ouders bespreken.

De minister zelf zal geen stenen weghalen, bleek na een scherpe interruptie. "Ik zou het wel willen, maar ik heb geen tuin, alleen een balkon."