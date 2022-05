KLM verhoogt lonen met 5 procent, uitgesteld tijdens corona

Alle medewerkers van KLM ontvangen met ingang van afgelopen maart, dus met terugwerkende kracht, een loonsverhoging van 5 procent. Medewerkers zouden volgens de cao al in augustus 2020 2,5 procent erbij krijgen en in augustus 2021 nog eens 2,5 procent. Maar dat werd toen uitgesteld vanwege de coronacrisis die KLM hard raakte.

Het bedrijf zegt dat het nu weer een stuk beter gaat en lonen dus omhoog kunnen. "Het herstel is inmiddels zichtbaar", zegt KLM nu. "We boekten drie kwartalen op rij een positief bedrijfsresultaat en losten het eerste deel van de leningen af." KLM kreeg van de overheid een lening van 1 miljard euro om de coronacrisis door te komen en de overheid stond ook garant voor een lening van 2,4 miljard bij banken.

De loonsverhoging geldt voor al het KLM-personeel: piloten, cabinepersoneel en ook het bagagepersoneel dat onlangs nog staakte. "Met het besluit van vandaag creëert KLM, net als veel andere bedrijven in Nederland, financiële ruimte voor medewerkers om de torenhoge inflatie te compenseren", aldus het bedrijf.

'Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage' blijft voorlopig

Vanwege de coronacrisis en de staatssteun had KLM ook afspraken gemaakt met de vakbonden over een zogeheten arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van het personeel. Medewerkers moesten bijvoorbeeld hun eindejaarsuitkering, variabele bonus of vakantiegeld inleveren om de kosten te drukken. Gemiddeld gingen medewerkers er daardoor zo'n 10 procent op achteruit. Medewerkers die minder dan modaal verdienden hoefden niet in te leveren, piloten en managers tot wel 20 procent.

Die arbeidsvoorwaardelijke bijdrage blijft voorlopig nodig, zegt KLM, zolang de steunleningen nog niet zijn terugbetaald. KLM wil nu wel nieuwe afspraken maken met de bonden over de precieze invulling van die bijdrage.